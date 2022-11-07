Jesus'un İsmail'e uyarısı Portekiz'de manşet oldu

Jorge Jesus'un Sivasspor maçında İsmail Yüksek'e yaptığı uyarı, Portekiz basınında konu oldu.



Saha kenarında oyuna müdehaleleri ve kulübedeki hareketli halleriyle tanınan Jesus'un maçın son bölümünde İsmail Yüksek'i yanına çağırarak yaptığı sert ve etkili uyarılar dikkat çekti. Portekiz basını, sayfalarına taşıdığı haberde, "Saha kenarında abartılı tepkileriyle bilinen Jorge Jesus, Sivasspor maçının son dakikalarında İsmail Yüksek'e cesur bir uyarıda bulundu." sözleri kullanıldı.



İsmail Yüksek, 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olmuştu.





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