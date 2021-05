Jerry West'ten, Jeanie Buss'ın listesine tepki!

Eski Los Angeles Lakers yöneticisi Jerry West, takım sahibi Jeanie Buss'ın tüm zamanların "en önemli Laker'ları" listesine kendisini dahil etmemesine alındığını söyledi.



Buss kısa süre önce Matt Barnes ve Stephen Jackson ile All The Smoke isimli podcast'te Kobe Bryant, Magic Johnson, Phil Jackson, Kareem-Abdul Jabbar ve LeBron James'i tüm zamanların en önemli Laker'ları olarak gördüğünü belirtmiş, ancak ekibin efsane oyuncusu ve yöneticisi Jerry West'i bu listeye dahil etmemişti.



West, Peter Vecsey ile 'Hoop Du Jour' podcast'inde konuk olarak, Buss'ın listesi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Geçen gün Jeanie Buss'ın 'en önemli beş Laker' ile ilgili bir açıklama yaptığını gördüm. Hayatımda şimdiye dek duyduğum en nahoş şeylerden biriydi. Orada uzun süre bulunmuş ve çok başarılı olmuştum. Ben orada olmasaydım, bu başarıyı elde edip ederler miydi, merak ediyorum.



Ve ben hiçbir şey için takdir bekleyen biri de değilimdir. Belki de oralarda olduğum dönemde, şansım yaver gitmiştir. Ama şunu da biliyorum ki, her şey dağıldığında pek iyi olmadıkları uzun yıllar da vardı."



1990'lı yılların ortalarında Shaquille O'Neal'ı Los Angeles'a getirmesinin yanı sıra Kobe Bryant'ı da Draft eden isim olan West, Lakers'ın yeniden dirilişinin arkasındaki kişiydi ve ayrıca ekiple bir oyuncu olarak da 1972 ile şampiyonluk kazanarak, harika bir kariyer geçirmişti.