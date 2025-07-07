Jens Cajuste Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Jens Cajuste transferinde mutlu sona ulaştı. İsveçli yıldız, bugün İstanbul'a gelerek 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

calendar 07 Temmuz 2025 10:54
Fotoğraf: Imago
Jens Cajuste Beşiktaş'a geliyor!
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Crystal Palace, Burnley ve Sevilla'nın da peşinde olduğu Jens Cajuste, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlılarla 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, transferde güçlü rakiplerine rağmen Jens Cajuste'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Beşiktaş'a ikna olduğu öğrenildi.

Cajuste'nin İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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