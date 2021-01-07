Jem Karacan, 2 yıl sonra sahaya döndü

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan, İngiltere 4. lig ekibi Scunthorpe United'la resmi imzayı attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jem Karacan, 2 yıl sonra sahaya döndü
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07 Ocak 2021 18:24
31 yaşındaki Jem Karacan, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra İngiltere 4. lig takımı Scunthorpe United'la sahalara geri döndü.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan, son olarak 2019'da Avustralya A Ligi ekibi Central Coast'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamıştı.

Türkiye'de Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takımımızı tercih etmesine rağmen milli formayı hiç giyemedi.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları olan orta saha oyuncusu, League Two'da 20. sırada yer alan Scunthorpe United'ı yukarıya taşımaya çalışacak.



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