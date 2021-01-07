Jem Karacan, 2 yıl sonra sahaya döndü

31 yaşındaki Jem Karacan, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra İngiltere 4. lig takımı Scunthorpe United'la sahalara geri döndü.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan, son olarak 2019'da Avustralya A Ligi ekibi Central Coast'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamıştı.
Türkiye'de Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takımımızı tercih etmesine rağmen milli formayı hiç giyemedi.
Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları olan orta saha oyuncusu, League Two'da 20. sırada yer alan Scunthorpe United'ı yukarıya taşımaya çalışacak.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan, son olarak 2019'da Avustralya A Ligi ekibi Central Coast'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamıştı.
Türkiye'de Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takımımızı tercih etmesine rağmen milli formayı hiç giyemedi.
Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları olan orta saha oyuncusu, League Two'da 20. sırada yer alan Scunthorpe United'ı yukarıya taşımaya çalışacak.