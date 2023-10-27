29 Ekim

Jean Onana'dan 71 gün sonra bir ilk

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta 71 gün sonra ilk 11'e giren Jean Onana, beklentilerin altında bir performans gösterdi ve yerini Muleka'ya bıraktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Jean Onana'dan 71 gün sonra bir ilk
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27 Ekim 2023 11:08
Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen transferi olan ve birçok maçta görev yapmayan Jean Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11'de başladı.

Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında 11'de olan Onana, 71 günlük aranın ardından başlangıç kadrosundaydı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kamerunlu futbolcu 61 dakika forma giyerken, beklentilerin altında bir performans gösterdi ve yerini Muleka'ya bıraktı.  

 

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