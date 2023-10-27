Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen transferi olan ve birçok maçta görev yapmayan Jean Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11'de başladı.
Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında 11'de olan Onana, 71 günlük aranın ardından başlangıç kadrosundaydı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Kamerunlu futbolcu 61 dakika forma giyerken, beklentilerin altında bir performans gösterdi ve yerini Muleka'ya bıraktı.
Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında 11'de olan Onana, 71 günlük aranın ardından başlangıç kadrosundaydı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Kamerunlu futbolcu 61 dakika forma giyerken, beklentilerin altında bir performans gösterdi ve yerini Muleka'ya bıraktı.