Boston Celtics'in yıldız ismi Jaylen Brown, diz sakatlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Kendi spor giyim markası 741 Performance'ın tanıtım etkinliğinde konuşan Brown, sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat seçeneğinin masada olduğunu belirtti.



"Görüşmem gereken birçok doktor var. Ameliyat mı olmalı, beklemeli miyim; buna Celtics organizasyonuyla görüştükten sonra karar vereceğim," diyen Brown, şu anda dinlenme ve iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.



Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Brown'ın durumuna ilişkin olumlu bir tablo çizmişti: "Diz yapısal olarak iyi durumda. Bu nedenle kendisini sahaya çıkmaya hazır hissetti. Birkaç haftalık dinlenmenin ardından daha iyi hissedeceğini umuyoruz."



