Javier Zanetti'den Okan Buruk'a tebrik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Inter'den eski takım arkadaşı Javier Zanetti'den mesaj geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Javier Zanetti'den Okan Buruk'a tebrik!
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23 Ocak 2023 10:33
Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptıkları İtalya'da da ses getirmeye başladı.

Inter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutladı.

Zanetti Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.

Okan Buruk, ligde Galatasaray'ın başında 2.37'lik puan ortalamasını yakaladı. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan başarılı çalıştırıcı performansıyla her kesimden takdir görüyor.

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