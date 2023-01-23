Javier Zanetti'den Okan Buruk'a tebrik!

Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptıkları İtalya'da da ses getirmeye başladı.



Inter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutladı.



Zanetti Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.



Okan Buruk, ligde Galatasaray'ın başında 2.37'lik puan ortalamasını yakaladı. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan başarılı çalıştırıcı performansıyla her kesimden takdir görüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ