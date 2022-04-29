Javi Martinez: 'Lewandowski La Liga'ya gitmek istiyor'

Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez'den Robert Lewandowski için flaş bir itiraf geldi.



Polonyalı yıldızın ayrılık kararı ile ilgili konuşan Javi Martinez yaptığı açıklamada, "Lewa ile daha dün konuştum. Şu anda tek sorun serbest kalma maddesinin olmaması. Ona, 'Bayern seni satmazsa başın belada' dedim." şeklinde konuştu.



"BALLON D'OR'U HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"



Polonyalı golcünün La Liga'da oynamak istediğini belirten Martinez, "Ben onun Barça'da oynama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. İspanya'da oynarsa Ballon d'Or kazanacağına inanıyor. Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünüyor. La Liga'da oynamak Bundesliga'da oynamakla aynı değil." ifadelerini kullandı.



BARÇA MI, REAL Mİ?



Real Madrid'i mi yoksa Barcelona'yı mı tercih ediyor? sorusuna tecrübeli oyuncu, "Bu soruyu ona yarın soracağım" diyerek sözlerini noktaladı.



Polonyalı yıldız bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 43 maçta 48 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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