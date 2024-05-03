Jasikevicius: 'Çılgınlar gibi savaşacağız!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından konuştu.



Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz. Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.



NELER YAŞANDI?



Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan maçın son dakikalarında Monacolu oyuncular ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.





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