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James Harden: "MVP benim!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, bu sezonun MVP'si olduğunu hissettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, bu sezonun MVP'si olduğunu hissettiğini söyledi.

Harden, Detroit Pistons'a karşı dün geceki 113-111'lik galibiyette 44 sayı, 14 ribaund ve 8 asistle oynayarak muhteşem bir performans sergiledi.

James, Nets ile sergilediği performansıyla, kariyerinin ikinci MVP ödülünü hak ettiğine inandığını belirtti:

"MVP olduğumu düşünüyorum. Bu kadar basit. Kendim hakkında konuşmak istemiyorum, ancak her gece çıkıp takım arkadaşlarıma ve oyuna verebileceğim her türlü katkıyı vermeye çalışıyorum."

31 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Kyrie Irving'in yakın zamandaki yokluğunda vites arttırarak 36.3 sayı, 13.3 asist ve 10.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

Brooklyn ekibi son 20 maçın 17'sini kazanarak, Doğu Konferansı'nda 31-15'lik derecesiyle ikinci sıraya yükselmiş durumda.


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