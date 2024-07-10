Jakub Kaluzinski, İskoç devi Celtic'in radarına girdi

Antalyaspor geçen sezon başında Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'den transfer ettiği Jakub Kaluzinski'yi, İskoç devi Celtic istiyor.

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Jakub Kaluzinski, İskoç devi Celtic'in radarına girdi
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10 Temmuz 2024 12:52
Antalyaspor geçen sezon başında Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'den transfer ettiği Jakub Kaluzinski, İskoç devi Celtic'in radarına girdi.

İskoç medyasında çıkan habere göre Lechia Gdansk'de oynadığı dönemden bu yana takip edilen Kaluzinski için resmi teklif sunulabilir.

Ortaya koyulan haberde Antalyaspor'un Polonyalı futbolcu için belirlediği bonservis bedeli de yazıldı. Akdeniz ekibinin genç futbolcu için yaklaşık 3.5 milyon Pound istediği vurgulandı. Sezon başında Lechia Gdansk'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kaluzinski için sadece 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. [Lider Gazete]

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