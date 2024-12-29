Jaden Philogene için Fenerbahçe açıklaması!

Temmuz ayından bu yana görüşülen Christian Medina'nın Estudientes'e gitmesinin ardından yabancı hakkını kanat forvet transferinden yana kullanmaya karar veren Fenerbahçe, hedefine Jaden Philogene'yı koydu.
Aston Villa'da forma giyen İngiliz oyuncuyu ligin ikinci yarısı kiralamak için harekete geçen sarı-lacivertliler, hem kulübü hem de menajeri ile temasa geçerek görüşmeleri başlattı. 22 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden sarı-lacivertlilerin, bu transfer için Jose Mourinho'nun da raporuna göre hareket edeceği belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. Ilıcalı'nın o dönem en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili Sabah'a konuştu.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.
Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi. Hull City'nin geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Jaden Philogene, sezon başında Aston Villa'ya geri döndü. Bu yıl 15 maçta 535 dakika forma giyen genç oyuncu, skor katkısı yapamadı.
Aston Villa'da forma giyen İngiliz oyuncuyu ligin ikinci yarısı kiralamak için harekete geçen sarı-lacivertliler, hem kulübü hem de menajeri ile temasa geçerek görüşmeleri başlattı. 22 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden sarı-lacivertlilerin, bu transfer için Jose Mourinho'nun da raporuna göre hareket edeceği belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. Ilıcalı'nın o dönem en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili Sabah'a konuştu.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.
Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi. Hull City'nin geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Jaden Philogene, sezon başında Aston Villa'ya geri döndü. Bu yıl 15 maçta 535 dakika forma giyen genç oyuncu, skor katkısı yapamadı.