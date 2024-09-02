Jackson ameliyat oluyor, durumu Çarşamba belli olacak

Memphis Grizzlies, forvet GG Jackson'ın sağ ayağındaki kemik kırılması nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jackson ameliyat oluyor, durumu Çarşamba belli olacak
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02 Eylül 2024 11:35
Memphis Grizzlies, forvet GG Jackson'ın sağ ayağındaki kemik kırılması nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Beşinci metatars kemiği kırıldığı bildirilen Jackson'ın bu sakatlığı, geçtiğimiz haftanın başlarında bir smaç denemesi sırasında ayağının üzerine dengesiz bir şekilde düşmesiyle gerçekleştiği açıklandı.

Grizzlies ekibi, Jackson'ın iyileşme süreciyle ilgili güncellemenin Çarşamba günü yapılacak ameliyatın ardından yapılacağını söyledi.

19 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Grizzlies formasıyla 48 maçta 14,6 sayı, 4,1 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakalayarak, ikinci çaylak beşine seçilmeyi başarmıştı.

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