İzmir BŞB'nin genç kızları sutopunda ikinci

Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir BŞB'nin genç kızları sutopunda ikinci
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16 Temmuz 2024 14:36
Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu.

Sutopunda son üç sezonda çok önemli bir ivme kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başardı.

Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonda İzmir Büyükşehirli kızlar, final maçında Galatasaray'a 13-9 mağlup olarak ikincilik kupasına uzandı. B Grubu'nda yer alan mavi-beyazlılar, ODTÜ'yü 13-8, Giresun GSK'yi 21-1, Kepez Belediyesi'ni 19-3, Kayseri GSK'yi 12-5'lük skorlarla yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı.

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