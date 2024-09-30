İtalya'da tribünlere büyük operasyon

Milano Cumhuriyet Savcılığı, biletlerin bedava temini için kulüp personellerini tehdit eden Inter ve Milan taraftarı olan, mafyayla bağlantısı tespit edilen 19 kişiyi şafak vakti yapılan baskınla tutukladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya'da tribünlere büyük operasyon
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30 Eylül 2024 13:23
Mafyayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve San Siro koridorlarına organize suçu taşıyan 19 Milan ve Inter taraftarı tutuklandı.

La Gazzetta'de yer alan habere göre; Milano Cumhuriyet Savcılığına bağlı Devlet Polisi Merkezi Suçla Mücadele Müdürlüğü Merkezi Operasyon Servisi, 19 'ultra'yı şafak vakti yapılan baskınla tutukladı. Ultralardan 16'sı cezaevine gönderilirken 3'ü için ev hapsi kararı verildi.

19 kişiye yöneltilen suçlar arasında kulüp personellerine biletlerin bedava temini için tehdit, bilet satışlarından haraç, stadyum otoparkından pizzo (koruma parası), stadyum içinde içki satışı yapılan yerlerden alınan haraçlar olarak sıralandı.

Tutuklananların geçmişlerinde organize suça karıştığı, gasp, yaralama ve diğer ciddi suçlardan sicilleri olduğu öne sürüldü.

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