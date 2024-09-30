İtalya'da tribünlere büyük operasyon

Mafyayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve San Siro koridorlarına organize suçu taşıyan 19 Milan ve Inter taraftarı tutuklandı.



La Gazzetta'de yer alan habere göre; Milano Cumhuriyet Savcılığına bağlı Devlet Polisi Merkezi Suçla Mücadele Müdürlüğü Merkezi Operasyon Servisi, 19 'ultra'yı şafak vakti yapılan baskınla tutukladı. Ultralardan 16'sı cezaevine gönderilirken 3'ü için ev hapsi kararı verildi.



19 kişiye yöneltilen suçlar arasında kulüp personellerine biletlerin bedava temini için tehdit, bilet satışlarından haraç, stadyum otoparkından pizzo (koruma parası), stadyum içinde içki satışı yapılan yerlerden alınan haraçlar olarak sıralandı.



Tutuklananların geçmişlerinde organize suça karıştığı, gasp, yaralama ve diğer ciddi suçlardan sicilleri olduğu öne sürüldü.



