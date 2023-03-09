İşte Voleybolda Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahibi ülkesi!

Voleybolda Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Voleybolda Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahibi ülkesi!
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09 Mart 2023 15:15
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

FIVB'den yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri turnuvasını kadınlarda 16-24 Eylül'de Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise 30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Japonya ve Brezilya düzenleyecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının grup aşamasındaki rakipleri 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Elemelerde mücadele edecek 24 takım, 8'erli 3 gruba ayrılacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ülkeler şu şekilde:

Erkekler: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Küba, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Katar, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve ABD.

Kadınlar: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Porto Riko, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve ABD.

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