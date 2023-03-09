İşte Voleybolda Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahibi ülkesi!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.



FIVB'den yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri turnuvasını kadınlarda 16-24 Eylül'de Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise 30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Japonya ve Brezilya düzenleyecek.



Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının grup aşamasındaki rakipleri 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.



Elemelerde mücadele edecek 24 takım, 8'erli 3 gruba ayrılacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.



Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ülkeler şu şekilde:



Erkekler: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Küba, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Katar, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve ABD.



Kadınlar: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Porto Riko, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve ABD.





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