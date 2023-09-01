İşte Türkiye'nin maç programları

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.



Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.



A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'e gidecek.



İLK MAÇ 8 EYLÜL'DE



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.



Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.



A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.



Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.



Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



