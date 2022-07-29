İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Trabzonspor kaldı. Abdullah AVcı yönetimindeki bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda sahne alacak.
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
- Kopenhag
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Kızılyıldız - Pyunik
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
- Kopenhag
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Kızılyıldız - Pyunik
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