İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temislcimiz olarak mücadele edecek olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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29 Temmuz 2022 10:46
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Trabzonspor kaldı. Abdullah AVcı yönetimindeki bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda sahne alacak.

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

- Kopenhag
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Kızılyıldız - Pyunik

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