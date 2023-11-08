İşte Süper Lig'de tartışmaları ve eleştirileri bitirecek MHK formülü!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlediği basın toplantısında MHK'de köklü bir değişiklik yapacaklarını belirtirken detayları da belli oldu.Buna göre, yeni MHK'nin yapılanması şu şekilde olacak:TFF Yönetim Kurulu'nun seçtiği 3 kişi;Kulüpler Birliği Vakfı'nın belirlediği 3 kişi;Uluslararası saygınlığı olan, dünya markası eski bir yabancı hakem. Bu MHK, sadece profesyonel liglerdeki hakem atamalarından ve performanslarının değerlendirilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca bir de amatör ve kadın futbol ligleri ile hakem yetiştirmesinden sorumlu bir MHK teşkil edilecek. Bu MHK'de yer alacak isimler bugün olduğu gibi TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'de köklü bir değişiklik yapacaklarını şu sözlerle dile getirdi:"Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır."