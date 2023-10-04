İşte Sebastian Szymanski'nin fiyatı

14 maçta ortaya koyduğu 8 gol-4 asistlik performansla Avrupa takımlarının radarına giren Polonyalı 10 numara için Fenerbahçe yönetimi de fiyatı belirledi. Kapıyı çalana söylenecek ilk rakam; 30 milyon Euro (864 milyon TL)...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Sebastian Szymanski'nin fiyatı
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04 Ekim 2023 10:50
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla göz doldururken, sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı da tartışılmaya başladı.

Kim Min-Jae'yi, '18 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle Napoli'ye kaptıran, oyuncunun buradan 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmesinden gerekli dersi çıkaran yönetim, Szymanski'de aynı hataya düşmedi.



SÖZLEŞMESİ 2027 SONUNA KADAR

24 yaşındaki oyuncuyu 'Gelecek vadeden' isim olarak gören Fenerbahçe yönetimi haklı çıktı.

Polonyalı futbolcu 14 resmi maçta 8 gol-4 asistlik performansıyla takımı sırtlamakla kalmadı, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi. 18 milyon Euro piyasa değeri olan başarılı orta saha için yönetim, kapının 30 milyon Euro'dan (864 milyon TL) açılması kararını aldı.

Ocak ayında tekliflere kesinlikle kapalı olan Fenerbahçe, yaz döneminde ancak bu rakamın üstüne çıkılması halinde görüşme masasına oturacak. Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından alınan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 sonuna kadar.

SZYMANSKI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Ligde son 3 iç saha maçında gol sevinci yaşayan Szymanski, ligde gol sayısını 5'e yükseltti. Geçen sezonu ise D.Moskova formasıyla 40 karşılaşmada 10 gol-7 asistle tamamlamıştı. 

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