İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Organizasyon Portekiz'de devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının sona ermesinin ardından çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler de belli oldu.12 Ağustos Çarşamba: Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)Kovid-19 nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.