İşte Premier Lig'de ayın en iyi teknik direktörü!

İngiltere Premier Lig'de Eylül ayının teknik direktörü Chelsea'den Enzo Maresca oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Premier Lig'de ayın en iyi teknik direktörü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 14:42
Son güncelleme 11 Ekim 2024 14:43
İngiltere Premier Lig'de eylül ayının teknik direktörü ünvanına layık görülen isim Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Enzo Maresca oldu.

Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Cole Palmer da Eylül ayının futbolcusu ödülünü kazandı.

Maresca'nın ekibi Chelsea, Premier Lig'de Eylül ayında Bournemouth, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ı yendi, Crystal Palace ile de berabere kaldı.





SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery