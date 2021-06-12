İşte Mourinho'nun Roma'ya yapacağı ilk 2 transfer

Roma'nın yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun yapacağı ilk iki transfer belli oldu.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Arsenal'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ve Wolves'ın Portekizli kalecisi Rui Patricio transferlerinde son aşamaya geldi. EURO 2020'de ülkelerini temsil eden her iki oyuncu da turnuvanın bitimiyle beraber, başkent kulübüne imza atacak.



Xhaka, EURO 2020 sonrası Roma ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İsviçreli oyuncu, yıllık 2.5 milyon euoro kazanacak.



Wolves ile 1 yıllık sözleşmesi olan 33 yaşındaki Rui Patricio'nun sözleşme süresiyle ilgili ise bilgi verilmedi.



