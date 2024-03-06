İşte Jude Bellingham'ın cezası!

💥HAKEMDEN İNANILMAZ SON!



⚡Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. pic.twitter.com/OqF0iNzVeK



— Sporxtv (@sporxtv) March 2, 2024

Real Madrid'in, Valencia ile oynadığı maçın ardından kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası belli oldu.İspanya Disiplin Komitesi, Bellingham'a iki meç men cezası verdi. Valencia - Real Madrid maçını yöneten hakem Gil Manzano'nun, Bellingham için,şeklinde rapor tuttuğu belirtildi.Real Madrid, İngiliz futbolcunun 2 maçlık cezası için itirazda bulunacak. Real Madrid'in Bellingham için yapacağı itiraz kabul edilmezse, 20 yaşındaki futbolcu Celta Vigo ve Osasuna maçlarını kaçıracak.İspanya La Liga'da oynanan Valencia ile Real Madrid arasında oynanan maçın son bölümü büyük gündem yaratmıştı.Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü.