İşte Galatasaray'ın Kabore planı

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore için transfer planını hazırladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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İşte Galatasaray'ın Kabore planı
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26 Aralık 2024 09:03
Son güncelleme 26 Aralık 2024 09:13
Galatasaray'da bir kritik değişiklik savunma hattında yaşanacak.

Son olarak bonservisi Manchester City'de bulunan ve Benfica'da kiralık oynayan Issa Kabore'yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği onayın ardından harekete geçti.

GALATASARAY'IN PLANI

Portekiz kulübü, Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık kontratını feshetmeye hazır....

Galatasaray cephesi 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz kulübüne 6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar'ın bundan sonraki planı da belli.

OYNADIĞI MEVKİLER

Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi. Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. 

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