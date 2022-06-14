İşte Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü!

Mario Branco sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'de Futbol Direktörü olarak görev alacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü!
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14 Haziran 2022 20:58
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte İstanbul'a gelen Mario Branco, Fenerbahçe'de Futbol Direktörü olarak görev alacağını duyurdu.

Branco, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye Futbol Direktörü olarak katılmak bir ayrıcalıktır. Böyle büyük bir kulüpte çalışma fırsatı bulmak benim için bir onurdur. Bana olan güveni haklı çıkarmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steaua, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çeşitli görevlerde rol aldı.

46 yaşındaki Portekizli aynı zamanda UEFA B Lisansı'na sahip

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