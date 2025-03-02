İşte Fenerbahçe'nin fikstürü!

Fenerbahçe, Antalyaspor engelini aştı ve Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin fikstürü!
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02 Mart 2025 22:30
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kaldığı haftada hata yapmadı.

Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 65, Fenerbahçe'nin ise 61 puanı bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları

Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor



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