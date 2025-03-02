İşte Fenerbahçe'nin fikstürü!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kaldığı haftada hata yapmadı.
Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 65, Fenerbahçe'nin ise 61 puanı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları
Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 65, Fenerbahçe'nin ise 61 puanı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları
Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
Fenerbahçe 11 haftada kaç puan toplar?🤔 pic.twitter.com/xZoBEdb7V6
— Sporx (@sporx) March 2, 2025