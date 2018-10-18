Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2+3 yıl daha uzatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı açıklanmıştı...
Tecrübeli hocanın önümüzdeki iki sezon ne kadar para kazanacağını Takvim Gazetesi açıkladı. Alınan bilgilere göre, Yeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Fatih Terim yıllık 20 milyon lira (3 milyon Euro) alacak.
İki yıllık ücret de 40 milyon lira olacak. Eğer bu iki sezonun sonunda opsiyon kullanılırsa taraftar maaş konusunu yeniden masaya birkez daha ve yeni bir rakam belirlenecek.
FATİH TERİM'İN GALATASARAY KARİYERİ
Tecrübeli hocanın önümüzdeki iki sezon ne kadar para kazanacağını Takvim Gazetesi açıkladı. Alınan bilgilere göre, Yeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Fatih Terim yıllık 20 milyon lira (3 milyon Euro) alacak.
İki yıllık ücret de 40 milyon lira olacak. Eğer bu iki sezonun sonunda opsiyon kullanılırsa taraftar maaş konusunu yeniden masaya birkez daha ve yeni bir rakam belirlenecek.
FATİH TERİM'İN GALATASARAY KARİYERİ
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Geçen sezonun ortasında Tudor'un yerine göreve gelen ve Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim hedefi büyüttü... Önceki gün 3 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalayan İmparator gözünü 5. yıldıza dikti. Tecrübeli hoca öncelikle bu sezon da mutlu sona ulaşıp 22. şampiyonluğu almak istiyor.
BU İSTATİSTİKLERLE ZOR DEĞİL!
Terim ardından kalan 5 yılda 3 kez daha sezonu zirvede bitirirse Galatasaray formasına 5. yıldızı takacak. Aslında tecrübeli hocanın istatistikleri, bu hedefin sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor.
300 HAFTANIN 165'İNDE ZİRVEDE
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu 300 haftanın 165'i lider olarak tamamladı. Bu dönemde Cimbom'un ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplam liderlik sayıları 101'de kaldı.
BEŞİKTAŞ'A 60 PUAN FARK ATTI
Ayrıca Galatasaray, Terim'le sahaya çıktığı 300 maçta 197 galibiyet ve 65 beraberlikle 656 puan elde etti. Sarı-Kırmızılılar kendisine en yakın takım olan Beşiktaş'a tam 60 puan fark atmayı başardı.
Geçen sezonun ortasında Tudor'un yerine göreve gelen ve Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim hedefi büyüttü... Önceki gün 3 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalayan İmparator gözünü 5. yıldıza dikti. Tecrübeli hoca öncelikle bu sezon da mutlu sona ulaşıp 22. şampiyonluğu almak istiyor.
BU İSTATİSTİKLERLE ZOR DEĞİL!
Terim ardından kalan 5 yılda 3 kez daha sezonu zirvede bitirirse Galatasaray formasına 5. yıldızı takacak. Aslında tecrübeli hocanın istatistikleri, bu hedefin sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor.
300 HAFTANIN 165'İNDE ZİRVEDE
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu 300 haftanın 165'i lider olarak tamamladı. Bu dönemde Cimbom'un ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplam liderlik sayıları 101'de kaldı.
BEŞİKTAŞ'A 60 PUAN FARK ATTI
Ayrıca Galatasaray, Terim'le sahaya çıktığı 300 maçta 197 galibiyet ve 65 beraberlikle 656 puan elde etti. Sarı-Kırmızılılar kendisine en yakın takım olan Beşiktaş'a tam 60 puan fark atmayı başardı.