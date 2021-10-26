İşte eski Fenerbahçeli Henri Bienvenu'nun son hali

Bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Kamerunlu forvet Henri Bienvenu'nun son hali şaşırttı.Kariyerini 33 yaşında Fransa'da devam ettiren Henri Bienvenu, Fransa Regional 2'de Rosieres formasıyla gollerini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Rosieres'in Bar-sur-Seine'i 3-0 mağlup ettiği maçta golünü atan Bienvenu'nun son hali ise dikkatlerden kaçmadı.Kamerunlu oyuncu aldığı fazla kilolara rağmen 7. Lig'e denk gelen Regional 2'de takımının başarısı için ter döküyor.Henri Bienvenu 2011 yılında Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya transfer edilmiş, daha sonra sırasıyla Real Zaragoza, Eskişehirspor, Troyes ve Al-Orooba'da forma giymişti.