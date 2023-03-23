İşte Ertuğrul Doğan'ın acil durum planları

Tek liste ile seçime girecek olan Ertuğrul Doğan, hem ekonomik hem de sportif açıdan izleyeceği yol haritasını belirledi. İlk etapta acil ödemelerin yapılması gerekiyor.



Ay sonuna kadar oyuncu alacakları, maaş ödemeleri, bonservis taksitleri ve vergi borçları için 16 milyon Euro bulunmalı. Doğan, bu rakamın önemli bölümünü toparladı. Zamanının büyük bölümünü sponsorluk görüşmeleri ve gelir getirecek projelere ayıran Ertuğrul Doğan, ekibiyle yoğun mesaide...



16 milyon Euro'nun ardından sezon sonuna kadar 15 milyon Euro'luk daha kaynak yaratılması gerekiyor.



Stattan 5 milyon Euro



Stat sponsorluğu konusunda son aşamaya gelen yeni yönetim, buradan yıllık 5 milyon Euro kasaya koyacak.



Ara transferde ayrılan oyuncuların ardından güncel kadro maliyeti senelik 38 milyon Euro. Bu rakam, yeni sezonda 25 milyon Euro seviyesine çekilecek.



Yaz döneminde oyuncu satışından en az 20 milyon Euro kazanç hedefleniyor. Değerini bulacak hemen her isim için kapılar açık. Bu konuda menajerler şimdiden çalışmalara başladı.



Gençlere şans verilecek



Transferde bu sezonun aksine genç ve gelecekte satış potansiyeli olan isimlere yönelmeyi düşünen Trabzonspor Yönetimi, takımın yaş ortalamasını düşürecek. Altyapı için daha önce Avrupa'nın en önemli firmalarından Double Pass ile anlaşan Bordo-Mavililer, planlamayı aynen devam ettiriyor. 2018'de olduğu gibi öz kaynak düzeninden yeni yıldız adaylarını vitrine çıkartmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, farklı takımlara kiralık gönderdiği genç isimlere de şans verecek.





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