İşte Diego Carlos'un İstanbul'a geliş tarihi!

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile her konuda anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İşte Diego Carlos'un İstanbul'a geliş tarihi!
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19 Ocak 2025 10:43
Ara transfer döneminde ilk icraatını gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızı Diego Carlos ile her konuda anlaşmaya vardı.

Danso, Tuta ve Kelly'de anlaşma zemini bulamayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını aldıktan sonra 31 yaşındaki oyuncuyu bitirdi.

1 HAFTA İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA

Kulübüyle bonuslar dahil 12 milyon Euro karşılığında el sıkışan sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un İstanbul'a gelmesini bekliyor.

Artık ödeme planı hakkında küçük detaylar kalırken Brezilyalı futbolcunun 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

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