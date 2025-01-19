İşte Diego Carlos'un İstanbul'a geliş tarihi!

Ara transfer döneminde ilk icraatını gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızı Diego Carlos ile her konuda anlaşmaya vardı.
Danso, Tuta ve Kelly'de anlaşma zemini bulamayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını aldıktan sonra 31 yaşındaki oyuncuyu bitirdi.
1 HAFTA İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA
Kulübüyle bonuslar dahil 12 milyon Euro karşılığında el sıkışan sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Artık ödeme planı hakkında küçük detaylar kalırken Brezilyalı futbolcunun 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.
Danso, Tuta ve Kelly'de anlaşma zemini bulamayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını aldıktan sonra 31 yaşındaki oyuncuyu bitirdi.
1 HAFTA İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA
Kulübüyle bonuslar dahil 12 milyon Euro karşılığında el sıkışan sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Artık ödeme planı hakkında küçük detaylar kalırken Brezilyalı futbolcunun 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.