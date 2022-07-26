İşte de Jong'un MANU'yu istememe nedeni

Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Frankie de Jong'ın, Manchester United'a gitmek istememe sebebi belli oldu.



İngiliz basınında yer alan haberde; 25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Manchester United'a gitmek istemediği aktarıldı.



de Jong'un ayrıca, İngiliz ekibi, Barcelona'daki ekonomik koşulları sağlasa bile, bu transferi kariyerinde bir geri adım olarak gördüğü ifade edildi.



Barcelona'nın ekonomik koşullar nedeniyle elinden çıkarmak istediği orta sahanın, İspanyol deviyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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