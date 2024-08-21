İşte Beşiktaş'ın Lugano kadrosu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, kamp kadro açıklanmasından önce Jackson Muleka'nın transfer gündemi nedeniyle kadroda yer almadığını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda Muleka dışında Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov da kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, kamp kadro açıklanmasından önce Jackson Muleka'nın transfer gündemi nedeniyle kadroda yer almadığını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda Muleka dışında Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov da kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
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