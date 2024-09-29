İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu!

Beşiktaş, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu!
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29 Eylül 2024 18:40
Son güncelleme 29 Eylül 2024 18:58
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın 23 kişilik Kayseri kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Can Keleş







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