İşte Alexandru Maxim'in, Şenol Güneş'ten talebi

Beşiktaş'ın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim, Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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İşte Alexandru Maxim'in, Şenol Güneş'ten talebi
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26 Nisan 2023 12:20
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, Galatasaray derbisi öncesinde gözünü 11'e dikti. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, yarışta ön plana çıkmayı hedefliyor.

Olumlu yanıt

Hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formayı kapmak için elinden geleni yapacak olan Maxim'in, teknik direktör Şenol Güneş'le de görüşüp başlangıç kadrosunda yer almayı isteyeceği belirtildi. Son maçlarda orta saha hattından istediği verimi alamayan Güneş'in de Maxim'e olumlu yanıt verme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi.

Son olarak Ümraniyespor maçında sonradan dahil olan Rumen 10 numara siyah-beyazlı formayla sadece Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı.



 
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