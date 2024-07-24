İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisi takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisi takımı, Debrecen'deki Üniversite Avrupa Oyunları'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisi takımı Avrupa Şampiyonu oldu
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24 Temmuz 2024 11:48
 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin masa tenisi erkek takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Üniversite Avrupa Oyunları'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin masa tenisi erkek takımı, grup maçlarında sırasıyla Polonya'dan Economy Bydgoszcz Üniversitesi'ni 3-0 ve İsviçre'den Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Üniversite, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Zagreb Üniversitesi'ni 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Polonya'dan Zamojskı Üniversitesi'ni 3-1 yenerek finale yükselen takım, finalde tekrar karşılaştığı Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, yaptığı açıklamada, başarıya imza atan sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

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