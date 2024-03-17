Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı. Galatasaray, 27. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı golle 34. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 48. dakikada öne geçti. Kasımpaşa 57. dakikada Aytaç kara ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 77. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Icardi, 83. dakikada Icardi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Son bölümde Vınicius'un sahneye çıktı ve 90. dakikada topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçı 4-3 kazandı.
Kasımpaşa'da Claudio Winck 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, 81. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Galatasaray ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.
Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 44 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.
Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.
Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.
BERKAN 100. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
ABDÜLKERİM YEDEKTE BAŞLADI
Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.
Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.
G.SARAY TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.
MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.
İKİ TAKIM DA KONTROLLÜ BAŞLADI
Galatasaray ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun 5. dakikada Mertens'e bıraktığı topu Belçikalı yıldız bekletmeden kaleye gönderdi. Kaleci Gianniotis kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.
Maçta bu bölümde tempo arttı. İki takım da karşılıklı pozisyonlarla etkili gelmeye çalıştı.
Galatasaray'da Barış Alper'in sağdan son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Kerem gelişine vurdu. Yay üzerinden yaptığı bu vuruş üstten farklı bir şekilde auta gitti.
KASIMPAŞA DİREĞE TAKILDI
Kasımpaşa'da Gökhan Gül'ün 16. dakikada yaptığı vuruş direkten oyun alanına geldi. Winck'in sağdan taşıdığı topta araya giren Gökhan gelişine çok sert vurdu. Kaleye doğru giden top direkten döndü.
MERTENS'TEN ÇOK ŞIK BİR GOL
Galatasaray, Dries Mertens'in 27. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Muslera'nın uzun pasında Barış topu çok iyi kontrol etti ve yanındaki Mertens'e bıraktı. Belçikalı oyuncu kaleye uzak bir noktadan çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
KASIMPAŞA HEMEN YANIT VERDİ
Icardi kendi kalesine attı, Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Kasımpaşa net fırsatlar yakalayamasa da Galatasaray kalesini yokladı ve bu yoklamanın sonucunda 34. dakikada eşitliği yakaladı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı köşe vuruşu karambolde Mauro Icardi'ye çarptı ve top ağlarla buluştu. Kasımpaşa bu golle eşitliği yakaladı.
Kasımpaşa öne geçmek adına ataklarını sıklaştırdı. Galatasaray'ın ilk yarının son bölümlerinde oyuna ağırlık koyamadığı görüldü.
42. dakikada Kasımpaşa Fall ile etkili bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Winck, ceza sahasına ortasını yaptı. O bölgede Mamadou Fall'un kafa vuruşu yandan auta gitti.
İlk yarının sonunda başka ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Kendi ağlarına gol atan Mauro Icardi, ikinci yarının başında rakip fileleri havalandırdı. Mertens'in 48 dakikada kullandığı serbest vuruşa Icardi ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Kasımpaşa bu golden hemen sonra etkili geldi. Da Costa'nın pasında Hajradinovic, kale önünde yerden gelişine vurdu ama kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.
AYTAÇ KARA'DAN HARİKA GOL!
Aytaç Kara maçın 57. dakikasında Mertens'in attığı şık gole adeta nazire yaptı. Da Costa'nın pasıyla kaleye uzak bir noktada topu alan Aytaç, çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
ICARDI KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Kerem Aktürkoğlu'nun pasında karşı karşıya kalan Mauro Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi. Pozisyonun devamında ise ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Mücadelede dakikalar 67'yi gösterdiğinde Kerem Demirbay, kaleyi yokladı. Sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ
Maçın 70. dakikasında Kasımpaşa penaltı bekledi. Savunma arkasına gönderilen topa Da Costa hareketlendi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Da Costa yay üzerine topu çevirdi. Ben Ouanes boş kaleye vurmak isterken Berkan Kutulu araya girdi. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!
Kasımpaşa, Da Costa ile 3-2 öne geçti. Ben Ouanes'in sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği topa arka direkte kendini unutturan Da Costa boş ağlara topu gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
PENALTI KAÇTI, KIRMIZI KART ÇIKTI!
Zaha, maçın 79. dakikasında Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Winck doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışında Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
ICARDI BU KEZ GOLÜ ATTI!
Galatasaray, Icardi ile eşitliği yakaladı. Ziyech'in sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi, takımı adına eşitlik golünü kaydetti.
İNANILMAZ SON
Galatasaray, 90. dakikada skoru 4-3 yaptı. Köhn'ün soldan ortasına karambolde Icardi vurdu. Dönen top, oyuna sonradan giren Vinicius'un önüne düştü. Onun düzgün vuruşuyla top ağlara gitti ve Galatasaray 4-3 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.
16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.
50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.
57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2.
79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.
83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.
Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 90 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 74 Ziyech), Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 89 Tete), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 89 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 27 Mertens, Dk. 48 ve Dk. 83 Icardi, Dk. 90 Vinicius (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine), Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 77 Da Costa (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 79 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo, Dk. 53 Gökhan Gül, Dk. 70 Aytaç Kara (Kasımpaşa), 90+3 Vinicius (Galatasaray)
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı. Galatasaray, 27. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı golle 34. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 48. dakikada öne geçti. Kasımpaşa 57. dakikada Aytaç kara ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 77. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Icardi, 83. dakikada Icardi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Son bölümde Vınicius'un sahneye çıktı ve 90. dakikada topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçı 4-3 kazandı.
Kasımpaşa'da Claudio Winck 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, 81. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Galatasaray ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.
Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 44 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.
Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.
Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.
BERKAN 100. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
ABDÜLKERİM YEDEKTE BAŞLADI
Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.
Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.
G.SARAY TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.
MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.
İKİ TAKIM DA KONTROLLÜ BAŞLADI
Galatasaray ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun 5. dakikada Mertens'e bıraktığı topu Belçikalı yıldız bekletmeden kaleye gönderdi. Kaleci Gianniotis kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.
Maçta bu bölümde tempo arttı. İki takım da karşılıklı pozisyonlarla etkili gelmeye çalıştı.
Galatasaray'da Barış Alper'in sağdan son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Kerem gelişine vurdu. Yay üzerinden yaptığı bu vuruş üstten farklı bir şekilde auta gitti.
KASIMPAŞA DİREĞE TAKILDI
Kasımpaşa'da Gökhan Gül'ün 16. dakikada yaptığı vuruş direkten oyun alanına geldi. Winck'in sağdan taşıdığı topta araya giren Gökhan gelişine çok sert vurdu. Kaleye doğru giden top direkten döndü.
MERTENS'TEN ÇOK ŞIK BİR GOL
Galatasaray, Dries Mertens'in 27. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Muslera'nın uzun pasında Barış topu çok iyi kontrol etti ve yanındaki Mertens'e bıraktı. Belçikalı oyuncu kaleye uzak bir noktadan çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
KASIMPAŞA HEMEN YANIT VERDİ
Icardi kendi kalesine attı, Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Kasımpaşa net fırsatlar yakalayamasa da Galatasaray kalesini yokladı ve bu yoklamanın sonucunda 34. dakikada eşitliği yakaladı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı köşe vuruşu karambolde Mauro Icardi'ye çarptı ve top ağlarla buluştu. Kasımpaşa bu golle eşitliği yakaladı.
Kasımpaşa öne geçmek adına ataklarını sıklaştırdı. Galatasaray'ın ilk yarının son bölümlerinde oyuna ağırlık koyamadığı görüldü.
42. dakikada Kasımpaşa Fall ile etkili bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Winck, ceza sahasına ortasını yaptı. O bölgede Mamadou Fall'un kafa vuruşu yandan auta gitti.
İlk yarının sonunda başka ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Kendi ağlarına gol atan Mauro Icardi, ikinci yarının başında rakip fileleri havalandırdı. Mertens'in 48 dakikada kullandığı serbest vuruşa Icardi ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Kasımpaşa bu golden hemen sonra etkili geldi. Da Costa'nın pasında Hajradinovic, kale önünde yerden gelişine vurdu ama kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.
AYTAÇ KARA'DAN HARİKA GOL!
Aytaç Kara maçın 57. dakikasında Mertens'in attığı şık gole adeta nazire yaptı. Da Costa'nın pasıyla kaleye uzak bir noktada topu alan Aytaç, çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
ICARDI KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Kerem Aktürkoğlu'nun pasında karşı karşıya kalan Mauro Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi. Pozisyonun devamında ise ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Mücadelede dakikalar 67'yi gösterdiğinde Kerem Demirbay, kaleyi yokladı. Sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ
Maçın 70. dakikasında Kasımpaşa penaltı bekledi. Savunma arkasına gönderilen topa Da Costa hareketlendi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Da Costa yay üzerine topu çevirdi. Ben Ouanes boş kaleye vurmak isterken Berkan Kutulu araya girdi. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!
Kasımpaşa, Da Costa ile 3-2 öne geçti. Ben Ouanes'in sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği topa arka direkte kendini unutturan Da Costa boş ağlara topu gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
PENALTI KAÇTI, KIRMIZI KART ÇIKTI!
Zaha, maçın 79. dakikasında Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Winck doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışında Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
ICARDI BU KEZ GOLÜ ATTI!
Galatasaray, Icardi ile eşitliği yakaladı. Ziyech'in sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi, takımı adına eşitlik golünü kaydetti.
İNANILMAZ SON
Galatasaray, 90. dakikada skoru 4-3 yaptı. Köhn'ün soldan ortasına karambolde Icardi vurdu. Dönen top, oyuna sonradan giren Vinicius'un önüne düştü. Onun düzgün vuruşuyla top ağlara gitti ve Galatasaray 4-3 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.
16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.
50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.
57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2.
79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.
83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.
Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 90 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 74 Ziyech), Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 89 Tete), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 89 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 27 Mertens, Dk. 48 ve Dk. 83 Icardi, Dk. 90 Vinicius (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine), Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 77 Da Costa (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 79 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo, Dk. 53 Gökhan Gül, Dk. 70 Aytaç Kara (Kasımpaşa), 90+3 Vinicius (Galatasaray)
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