İspanya Kral Kupası'nda El Clasico!

Real Madrid ve Barcelona, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde eşleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İspanya Kral Kupası'nda El Clasico!
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30 Ocak 2023 15:45
İspanya Kral kupası El Clasico'ya sahne olacak. İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona, Kral Kupası'nın yarı finalinde eşleşti.

Yarı finalin ilk maçları 28 Şubat - 1-2 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kral Kupası'nın yarı finaldeki diğer karşılaşmasında ise Osasuna ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.

İspanya Kral Kupası'nda final, 6 Mayıs'ta oynanacak.

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