İspanya Kral Kupası'nda El Clasico!

İspanya Kral kupası El Clasico'ya sahne olacak. İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona, Kral Kupası'nın yarı finalinde eşleşti.



Yarı finalin ilk maçları 28 Şubat - 1-2 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Kral Kupası'nın yarı finaldeki diğer karşılaşmasında ise Osasuna ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.



İspanya Kral Kupası'nda final, 6 Mayıs'ta oynanacak.





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