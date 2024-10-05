İsmet Taşdemir: 'Oyuncularımı tebrik ederim'

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol Süper Lig 8. haftada Kasımpaşa ile 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;



Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:



"Benim kriterlerime göre iki denk takımın maçıydı. Rakibimiz geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan geri dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın başlangıcı, gelişimi ve 10 kişi kalmamız biraz etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele ve oyuncuların puan isteği hoşumuza gitti. İlk defa bulunduğumuz bu ligde her hafta farklı heyecanlar yaşıyoruz. Bu durum bize keyif de veriyor. 8 haftada 10 puana ulaştık, fena bir puan değil. Zor bir karşılaşmadan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönmek sevindirici. Sonlara doğru geçiş oyunlarını doğru yapabilsek 3 puan da alabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim."



