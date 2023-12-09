Beşiktaş'a konuk olacak'de teknik direktör İsmail Kartal, Polonyalı futbolcusu'den çok şey bekliyor....Sarı-Lacivertli ekibin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. Ofansif olarak kalitesini gösteren başarılı oyuncu, defansif anlamda da takımına oyun içerisinde yardımcı oluyor. Polonyalı yıldız, hücum hattında ortaya koyduğu varyasyonlarla rakiplerinin kafasını da karıştırıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, yıldız oyuncusundan özel bir istekte bulundu.Sebastian Szymanski, geçiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'da 40 maçta 10 gol atmıştı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor filelerini sarsarak bu sezon henüz 25. karşılaşmada bu sayıya ulaşmayı başardı. Polonyalı yıldız, derbide İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden biri olacak. 62 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş karşısında öğrencisine özel bir görev verdi. Szymanski normalde zaman zaman geriye gelip oyun kurulumuna yardım ederken, zaman zaman da daha çok ceza sahasına yakın oynuyor. Kartal, bugünkü mücadelede öğrencisinde ikinci forvet gibi konumlanmasını istedi.İsmail Kartal, defans hattında önemli eksikleri olan Beşiktaş'ın daha çok Edin Dzeko'ya yoğunlaşmasını ve Boşnak forvetin sıkı markaj altında olmasını bekliyor. Tecrübeli teknik adam, Szymanski'nin bol bol ceza sahası içine koşular yaparak bu durumu avantaja çevirmesini istedi. Kartal, öğrencisine özellikle stoper ile bek arasındaki hattı kullanmasını talep etti. Szymanski, Dzeko'nun boşaltacağı alanlara girerek Fred, Tadic ve İrfan Can'dan gelecek paslarla tehlike yaratmaya çalışacak.Sarı-Lacivertliler sezon başında kadroda önemli bir değişime gitmişti. Bu nedenle bu akşam birçok futbolcu, Çubuklu'yla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş karşısına 11'de başlaması beklenen Livakovic, Djiku, Fred, Szymanski, Tadic ve Dzeko siftah yapacak. Ayrıca geçen sezon devre arasında transfer edilmesine rağmen Oosterwolde de ilk kez derbide görev alacak. Bu konuda en deneyimli isim olan Ferdi ise 13. derbisine çıkacak.