İsmail Kartal'dan kadro tercihi için açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan kadro tercihi için açıklama!
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27 Nisan 2024 18:11
Son güncelleme 27 Nisan 2024 18:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak dev maç öncesi açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal maçla ilgili konuşarak, "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz." dedi. 

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

İsmail Kartal, kadroya alınmayan isimlerle ilgili, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." sözlerini sarf etti. 

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