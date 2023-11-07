Fenerbahçe, sezona 19'da 19 gibi tarihi bir başlangıç yaparak girdi. Üstelik sadece galibiyetler değil, takımın performansı da taraftarı fazlasıyla keyiflendirdi. Ancak son dönemde peş peşe gelen sakatlık haberleri moralleri bozmuştu. Son olarak Becao ve Fred'in de eksikler kervanına katılması, İsmail Kartal'ı zor durumda bıraktı.
Tam da bu dönemde, üstelik Kadıköy'de gelen 3-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti, ağır bir darbe oldu. İsmail Kartal, geçmiş yıllarda bu tarz yenilgilerin yarattığı kırılganlığın tekrarlanmaması için kolları sıvadı ve takımını ayağa kaldıracak konuşmayı yaptı. İşte detaylar...
"DERSLERİMİZİ ALACAĞIZ"
Başarılı teknik adam, öğrencilerine bir konuşma yaptı. İsmail Kartal, "Hiçbir takım tüm maçlarını kazanarak sezonu bitiremez. İllaki bir yerde takılacaktık. Sadece bunun taraftarımız önünde yaşanması iyi olmadı. Ancak unutmayın, yalnızca bir maç kaybettik. Bunun bizi etkilemesine izin vermeyin. Hep birlikte, daha önce olduğu gibi sıkı çalışarak yeni bir seri başlatacağız. Trabzonspor maçından derslerimizi alacağız ama bu karşılaşmayı artık geride bırakacağız. Ayağa kalkalım ve önümüze bakalım" ifadelerini kullandı.
"ARAYA MORALLİ GİRELİM"
İsmail Kartal, Milli ara öncesi oynanacak olan iki kritik maça dikkat çekti. Perşembe günü Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe, pazar günü ise ligde deplasmanda Adana Demirspor karşısına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ludogorets'i yenerek Konferans Ligi'nde grup liderliğini büyük ölçüde garantileyebiliriz. Adana Demir maçı ise çok daha önemli. Her iki karşılaşmayı da kazanalım ve Milli araya moralli bir şekilde girelim" diye konuştu.
Tam da bu dönemde, üstelik Kadıköy'de gelen 3-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti, ağır bir darbe oldu. İsmail Kartal, geçmiş yıllarda bu tarz yenilgilerin yarattığı kırılganlığın tekrarlanmaması için kolları sıvadı ve takımını ayağa kaldıracak konuşmayı yaptı. İşte detaylar...
"DERSLERİMİZİ ALACAĞIZ"
Başarılı teknik adam, öğrencilerine bir konuşma yaptı. İsmail Kartal, "Hiçbir takım tüm maçlarını kazanarak sezonu bitiremez. İllaki bir yerde takılacaktık. Sadece bunun taraftarımız önünde yaşanması iyi olmadı. Ancak unutmayın, yalnızca bir maç kaybettik. Bunun bizi etkilemesine izin vermeyin. Hep birlikte, daha önce olduğu gibi sıkı çalışarak yeni bir seri başlatacağız. Trabzonspor maçından derslerimizi alacağız ama bu karşılaşmayı artık geride bırakacağız. Ayağa kalkalım ve önümüze bakalım" ifadelerini kullandı.
"ARAYA MORALLİ GİRELİM"
İsmail Kartal, Milli ara öncesi oynanacak olan iki kritik maça dikkat çekti. Perşembe günü Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe, pazar günü ise ligde deplasmanda Adana Demirspor karşısına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ludogorets'i yenerek Konferans Ligi'nde grup liderliğini büyük ölçüde garantileyebiliriz. Adana Demir maçı ise çok daha önemli. Her iki karşılaşmayı da kazanalım ve Milli araya moralli bir şekilde girelim" diye konuştu.