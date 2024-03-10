İsmail Kartal: 'Artık kolay maç yok'

Trendyol Süper Lig'de üst üste üç maç kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe bugün düşme hattındaki Pendikspor'u konuk edecek.
Mücadele öncesinde yapılan son idmanda oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, konsantrasyon ve ciddiyet vurgusu yaptı.
"ARTIK KOLAY MAÇ YOK"
Rakibin zor durumuna rağmen kolay bir maç olmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Ligde yavaş yavaş son haftalara geliyoruz. Artık hiçbir rakip karşısında 'kolay maç' diyebileceğimiz bir maça çıkmayacağız. Her takımın farklı hedefleri var. Rakibimiz ligde kalma yolunda her puana altın değerinde bakıyor. Bu yüzden her maçımıza nasıl çıkıyorsak, aynı şekilde sahada olmalıyız. İlk dakikadan itibaren tempolu oynayıp, ilk dakikadan itibaren gol aramalıyız" dediği öğrenildi.
STOPERDE DJIKU - OOSTERWOLDE
Öte yandan İsmail Kartal, stoper ikilisini de belirledi. Union Saint-Gilloise maçında müthiş bir mücadele ortaya koyan ve fizik gücü yüksek rakip karşısında hata yapmayan Alexandre Djiku ile Jayden Oosterwolde'den memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Pendik karşısına da aynı tandemle çıkacak.
Mücadele öncesinde yapılan son idmanda oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, konsantrasyon ve ciddiyet vurgusu yaptı.
"ARTIK KOLAY MAÇ YOK"
Rakibin zor durumuna rağmen kolay bir maç olmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Ligde yavaş yavaş son haftalara geliyoruz. Artık hiçbir rakip karşısında 'kolay maç' diyebileceğimiz bir maça çıkmayacağız. Her takımın farklı hedefleri var. Rakibimiz ligde kalma yolunda her puana altın değerinde bakıyor. Bu yüzden her maçımıza nasıl çıkıyorsak, aynı şekilde sahada olmalıyız. İlk dakikadan itibaren tempolu oynayıp, ilk dakikadan itibaren gol aramalıyız" dediği öğrenildi.
STOPERDE DJIKU - OOSTERWOLDE
Öte yandan İsmail Kartal, stoper ikilisini de belirledi. Union Saint-Gilloise maçında müthiş bir mücadele ortaya koyan ve fizik gücü yüksek rakip karşısında hata yapmayan Alexandre Djiku ile Jayden Oosterwolde'den memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Pendik karşısına da aynı tandemle çıkacak.