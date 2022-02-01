Islam Slimani eski takımı Sporting'e geri döndü

Cezayirli golcü Islam Slimani, Olympique Lyon'la sözleşmesini fesh ettikten sonra Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Islam Slimani eski takımı Sporting'e geri döndü
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01 Şubat 2022 04:22
Olympique Lyon'la sözleşmesini fesh eden Islam Slimani eski takımı için Portekiz'e döndü.

Yıldızının parladığı Sporting Lizbon'a bedelsiz dönen Cezayirli golcü 6 yıl sonra yeniden yeşil beyazlı formayı giyme şansı yakaladı. Bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Sporting kulübünün Slimani'ye ödeyeceği ücret ise açıklanmadı.

33 yaşındaki Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

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