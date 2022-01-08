Işık Kaan'ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü

Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç stoperi Işık Kaan Arslan, ilk 11'de çıktığı ilk Süper Lig maçının 18. dakikasında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
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Işık Kaan'ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü
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08 Ocak 2022 19:22
Işık Kaan Arslan
Işık Kaan Arslan
Galatasaray
Galatasaray'ın altyapıdan yetişen ve kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, maçın 18. dakikasında sakatlandı.

14. dakikada sakatlanarak kenara gelen ve kısa bir süre tedavi olan Işık Kaan Arslan, 18. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Işık Kaan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

Oyundan çıkarken çok üzgün görünen Işık Kaan'ı teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları teselli etti.


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