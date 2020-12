RB Leipzig'in Trabzonspor'un transferi Alexander Sörloth, RB Leipzig'teki 11. maçında ilk golünü Başakşehir'e 90+2. dakikada attı.

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi RB Leipzig 4-3 kazanırken, İrfan Can Kahveci'nin bireysel şovu yaşandı.Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Poulsen, 43. dakikada Mukiele, 66. dakikada Olmo ve 90+2. dakikada Sörloth'tan geldi. Başakşehir'de yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, sonuncusu frikikten olmak üzere 45+2, 72 ve 85. dakikalarda ağları sarssa da mağlubiyeti engelleyemedi.Bu sonucun ardından grupta 3 puanla son sırada kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek için PSG'nin deplasmanda Manchester United'a yenilmesini bekleyecek ve son maçta Fransız rakibini deplasmanda en az 2 farklı yenmeye çalışacak.Grubun son haftasında PSG - Başakşehir ve RB Leipzig - Manchester United maçları oynanacak.Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunu attı, önce Skrtel'e sonra da Poulsen'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.43. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Forsberg içeriye topu çevirdi, gelişine vuruşunu yapan Mukiele meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-2.45+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Visca, ceza sahası dışındaki İrfan Can'a yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağa gelişine sert vuran İrfan Can Kahveci, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.55. dakikada İrfan Can ile paslaşıp soldan ceza sahasına giren Chadli, topu arkada müsait durumdaki Visca'ya gönderdi. Bekletmeden şutunu çeken Visca, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.61. dakikada sağdan Mukiele'nin yerden ortasında kaleye yakın mesafeden Forsberg'in şutunda, top dışarı çıktı.66. dakikada Leipzig farkı tekrar 2'ye çıkardı. Angelino'nın soldan pasında topla ceza sahası içinde buluşan Olmo, Ponck'u çalımlayıp meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-372. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Demba Ba'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu sola çekerek Angelino'yu çalımladı. Kaleyi karşıdan gören İrfan Can şutunu çekti ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-379. dakikada kalenin sağında çizgi üzerinde topla buluşan Poulsen, meşin yuvarlağa vurdu. Deniz'e çarpan top sekti ve kaleci Mert'i de geçti ancak meşin yuvarlak direkten geri döndü.85. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe de çarparak ağlara gitti: 3-390. dakikada Leipzig'in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarptı ve üst direkten döndü.90+2. dakikada Leipzig bir kez daha öne geçti. Sörloth, Poulsen'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşısında gören Sörloth'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4Başakşehir Fatih TerimCarlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)Mert Günok, Rafael, Skrtel (Dk. 46 Epureanu), Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan (Dk. 46 Mahmet Tekdemir), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 64 Giuliano), Deniz Türüç, Gulbrandsen (DK. 84 Crivelli), Demba BaGulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara (Dk. 90+4 Orban), Forsberg (Dk. 65 Sörloth), Olmo (Dk. 88 Kluivert), Kampl (Dk. 46 Adams), PoulsenDk. 26 Poulsen, Dk. 43 Mukiele, Dk. 66 Olmo, Dk. 90+2 Sörloth (Leipzig), Dk. 45+3, Dk. 72 ve Dk. 85 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)Dk. 38 Skrtel, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 78 Mahmut Tekdemir, Dk. 89 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Upamecano, Dk. 67 Olmo (Leipzig)