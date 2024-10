İrfan Can Kahveci için sıraya girdiler!

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer rekoru kıran ancak bu sezon Jose Mourinho'dan istediği şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, yol ayrımında... Fenerbahçe 'yle henüz sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransız ekipleri Marsilya ile Rennes'in ardından şimdi de İspanyolların radarına girdi. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan 'Estadio Deportivo', Villarreal ile Real Betis'in İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığını duyurdu.Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu. Türk orta sahayla ilgilenen iki takım var; Villarreal ve Real Betis."İspanyollar, iki kulübün de Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde teklif yapacağını da ileri sürdü.Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanmış ve İrfan Can Kahveci'yi 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.Fenerbahçe, bu transferi 11 milyon euro'nun üzerinde gerçekleştirirse, Başakşehir'e %20 pay verecek. Sarı-lacivertlilerde 140 maça çıkan İrfan, 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.Hem Villarreal hem de Real Betis scoutlarının İrfan Can Kahveci'yi A Milli Takımımızın Karadağ'la oynadığı maçta izlediği öğrenildi. İspanyol yetkililer, İzlanda karşılaşmasını da takip edecek.