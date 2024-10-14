İrfan Can Kahveci için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde istediği süreyi alamayan İrfan Can Kahveci için yurt dışında resmen sıraya girdiler.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci için sıraya girdiler!
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14 Ekim 2024 11:06
Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer rekoru kıran ancak bu sezon Jose Mourinho'dan istediği şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, yol ayrımında...

İSPANYOLLARIN RADARINDA

Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransız ekipleri Marsilya ile Rennes'in ardından şimdi de İspanyolların radarına girdi. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan 'Estadio Deportivo', Villarreal ile Real Betis'in İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığını duyurdu.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu. Türk orta sahayla ilgilenen iki takım var; Villarreal ve Real Betis."

DEVRE ARASINDA TEKLİF

İspanyollar, iki kulübün de Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde teklif yapacağını da ileri sürdü.

2021'DE GELDİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanmış ve İrfan Can Kahveci'yi 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, bu transferi 11 milyon euro'nun üzerinde gerçekleştirirse, Başakşehir'e %20 pay verecek. Sarı-lacivertlilerde 140 maça çıkan İrfan, 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

İZLANDA MAÇINDA DA İZLEYECEKLER

Hem Villarreal hem de Real Betis scoutlarının İrfan Can Kahveci'yi A Milli Takımımızın Karadağ'la oynadığı maçta izlediği öğrenildi. İspanyol yetkililer, İzlanda karşılaşmasını da takip edecek. 

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