İrfan Can Kahveci: 'Farkı önemsemiyoruz'

Irfan Can Kahveci, 2021'in ve sezonun ilk yarısının kendileri açısından hüsranla bittiğini söyledi.



Yıldız futbolcu, çok güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Bunu ligin ilk haftalarında gösterdik. Zirveye çıktık. Ancak sonrasında peş peşe gelen beklenmedik sonuçlarla çok gerilere düştük. Bu durumu değiştirmek bizim elimizde." dedi.



İrfan Can, "Liderle olan 14 puanlık farkı önemsemiyoruz. Tek düşüncemiz, sezonun ikinci bölümünde tüm gücümüzü sahaya yansıtarak peş peşe galibiyetler alarak hızla üst sıralara tırmanmak" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli yıldızı, sezonun ilk devresinde oynadığı 9 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.



