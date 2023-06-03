Inter sezonu galibiyetle kapattı!

İtalya Serie A son hafta maçında Inter, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter sezonu galibiyetle kapattı!
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03 Haziran 2023 21:24
İtalya Serie A son hafta maçında Inter, deplasmanda Torino ile karşılaştı.

Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 37. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 55. dakikada yerini Barella'ya bıraktı.

Bu sonuçla Inter puanını 72 yaparak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Torino ise 53 puanda kaldı.

Sezonu 72 puan ile tamamlayan Inter, 23 galibiyet 12 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

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