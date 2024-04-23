Inter resmen açıkladı: 'İki transferi bitirdik'

İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de futbol direktörü Piero Ausilio, iki transferi bitirdiklerini açıkladı.



Şampiyonluğun ardından konuşan Ausilio, "Gelecek sezon için şimdiden iki transferi bitirdik, yakın zamanda açıklama yapılır." ifadelerini kullandı.



TAREMI VE ZIELINSKI



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Porto'da forma giyen Mehdi Taremi ve Napoli'de oynayan Piotr Zielinski ile ön sözleşme imzaladı. İki oyuncu da bonservissiz şekilde Inter'e katılacak.



İranlı forvet Taremi bu sezon Porto formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol 5 asist kaydederken, Polonyalı orta saha Piotr Zielinski bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 3 asist kaydetti.





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